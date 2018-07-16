Президент Ильхам Алиев назначил членов Попечительского совета Фонда развития науки

16 июля 2018 19:38

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда развития науки при Президенте Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, членами Попечительского совета Фонда развития науки при Президенте Азербайджана назначены:

Гасанов Али Магомедали оглу

-

помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведущий отделом

Байрамов Джейхун Азиз оглу

-

министр образования Азербайджана

Гараев Абульфас Мурсал оглу

-

министр культуры Азербайджана

Рагимов Азад Ариф оглу

-

министр молодежи и спорта Азербайджана

Гусейнова Хиджран Кямран гызы

-

председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

Гурбанлы Мубариз Гахраман оглу

-

председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана

Амашев Афлатун Ахмед оглу

-

председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az