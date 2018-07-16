Президент Ильхам Алиев назначил членов Попечительского совета Фонда развития науки

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Фонда развития науки при Президенте Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, членами Попечительского совета Фонда развития науки при Президенте Азербайджана назначены: