Азай Гулиев: Опыт Аландских островов можно применить и карабахском конфликте

Опыт Аландских островов можно применить и в нагорно-карабахском конфликте.

Об этом в понедельник в эксклюзивном интервью сказал Trend вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев, передает Day.Az.

Как сказал Гулиев, после ежегодной сессии ПА ОБСЕ по инициативе Германии и при организационной поддержке Парламентской ассамблеи принял участие в традиционно проводимом семинаре в Лайнсвайлере.

"В двухдневном семинаре 11-12 июля участвовали 20 депутатов из 12 стран, президент и генсек ПА ОБСЕ и семь членов бюро. На семинаре было очень много интересных презентаций и обсуждений. Одной из важных для Азербайджана презентаций была "Опыт Аландских островов в урегулировании конфликта". Нам рассказали, как парламентарии Швеции и Финляндии мирно решили вопрос Аландских островов, ставших большим конфликтом между двумя странами 100 лет назад. Тогда на островах был проведен референдум, и 95 процентов населения, говорящего на шведском языке, проголосовало за присоединение островов к Швеции. В свою очередь, Финляндия, поставив под сомнение легитимность голосования, пожаловалась в Лигу наций, и после вмешательства Лиги Аландским островам был предоставлен высокий статус автономии в составе Финляндии, что в конечном итоге приняла и Швеция. Благодаря мудрости и дальновидности правительств и народов двух государств конфликт был решен мирным путем. До сегодняшнего дня обе стороны выполняют достигнутую договоренность и очень довольны", - сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ отметил, что, учитывая определенное сходство, опыт Аландских островов можно применить и в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

"Я поделился этим мнением с участниками семинара, куда входили представители Армении, и предложил посвятить следующий семинар в Лайнсвайлере именно этой теме. Предложение в целом было принято, и если не будет какого-либо вмешательства со стороны, то в следующем году мы организуем это мероприятие в самом Лайнсвайлере", - сказал Гулиев.