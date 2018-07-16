Могерини: ЕС имеет твердую позицию в отношении территориальной целостности стран «Восточного партнерства»
Европейский союз (ЕС) имеет твердую позицию в отношении территориальной целостности стран "Восточного партнерства".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Это важный день, чтобы подтвердить то, что было подчеркнуто всеми министрами сегодня: у Европейского союза твердая консолидированная позиция в отношении территориальной целостности и суверенитета наших восточных партнеров", - добавила она.
Могерини отметила, что ЕС видит явный прогресс в своих отношениях со всеми шестью странами -партнерами в рамках "Восточного партнёрства".
"Мы тесно сотрудничаем с каждой из стран для реализации решений, которые были приняты в рамках выполнения 20 конкретных до 2020 года", - сказала она.
В частности, Могерини отметила, что ЕС и Азербайджан парафировали приоритеты партнерства на прошлой неделе с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.
"Восточное партнерство" - запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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