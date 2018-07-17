Министерство образования Армении обмануло студентов-призывников

Добившиеся значительных достижений в сфере науки и образования 209 студентов обратились в Министерство образования и науки для получения права на академическую отсрочку от военной службы. 132 из них получили положительные заключения. Об этом Hetq.am сообщили в МОН, передает Day.Az.

Александр Хачатрян - один из тех студентов, которые обратились в министерство для получения отсрочки от армии. Его пригласили на интервью, однако положительное заключение для получения права на академическую отсрочку не предоставили - для преодоления минимального порога (65 баллов) Александру не хватило одного балла.

Александр учился в Российском государственном гуманитарном университете, потом вернулся в Армению, окончил магистратуру Национальной Академии наук, а в этом году поступил в аспирантуру НАН по бесплатной системе.

Он недоволен порядком предоставления отсрочки. По его словам, условия для поступающих были неравными, а система оценки - непонятной.

Александр Хачатрян - не единственный, кто жалуется на решение комиссии.

Арман Тадевосян окончил юридический факультет Государственного педагогического университета имени Х.Абовяна. Для получения права на академическую отсрочку явился на интервью, однако не добрал 0,75 балла и выбыл из конкурса. Через несколько дней после интервью Арман представил научную работу, о чем проинформировал членов комиссии, однако они не учли это обстоятельство. Арман выразил недоумение тем, что члены комиссии задавали вопросы не по специальности.

Вачаган Абелян учился в Москве, но вернулся в Армению, чтобы участвовать в конкурсе. Поступил в бесплатную магистратуру и принял участие в конкурсе.

Обратившиеся в Hetq.am студенты жаловались и на то, что среди членов комиссии были студенты, хотя заместитель министра образования и науки Ованнес Ованнисян заранее заявил, что в комиссию вошли специалисты с "безупречной биографией", и выразил уверенность, что конкурс "пройдет гладко". Подавшие заявки студенты были недовольны и тем, что в апелляционной комиссии оказались все те же лица - члены комиссии, поэтому решения остались неизменными.

Студенты обратились к министру образования и науки, однако им порекомендовали обратиться в суд. Между тем времени на подачу судебного иска не осталось - призыв уже заканчивается.

Студенты ждут ближайшего заседания правительства, на котором должны прозвучать имена тех, кто получил академическую отсрочку от военной службы.