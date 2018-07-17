Члены нового правительства Армении напуганы решениями премьера

"По дошедшим до нас сведениям, призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прохождении обязательной службы в армии детей чиновников в первую очередь обеспокоил членов команды Пашиняна.

Эта тема настолько тревожит чиновников нового правительства, поскольку многие из них не служили в армии, и, возможно, этот факт всплывет в скором будущем", - отмечает издание "Жаманак".

Как пишет газета, ссылаясь на свои достоверные источники, молодые люди, занявшие посты в результате "бархатной революции", обсуждают этот вопрос друг с другом, но не громко, а с Николом Пашиняном не осмеливаются говорить об этом.

Отметим, что и сам Пашинян не служил в армии. Этот факт своей биографии он нейтрализовал, отправив на передовую сына. Теперь никто не сможет сказать, что премьер уклонился от службы, ведь он продемонстрировал готовность пожертвовать собственным ребенком. Большинству членов его команды пока рано думать о службе своих сыновей, так как они сами находятся в призывном возрасте. И о последнем задуматься стоит, потому что закон, как провозглашают новые власти, обязателен для всех, будь ты дворник или советник вице-премьера.

Султан Керим