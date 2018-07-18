Европе очевидна армянская агрессия в Карабахе - МНЕНИЕ

Объективная позиция ЕС по территориальной целостности стран "Восточного партнерства", в частности по Азербайджану в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта является положительным фактором в двусторонних отношениях Брюсселя и Баку.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Бахтияр Садыхов, комментируя недавние высказывания главы европейской дипломатии Федерики Могерини по этому поводу.



"Важным шагом в двусторонних связях является парафирование приоритетов партнерства между ЕС и Азербайджаном, этот документ подтверждает двусторонний интерес в долгосрочном сотрудничестве", - заявил Бахтияр Садыхов.

Депутат дал высокую оценку заявлениям европейских политиков о необходимости прекращения армянской оккупации в Карабахе, а также их призывам, обращенным к ЕС для достижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметив, что в Европе стали глубже вникать в суть многолетнего конфликтаи оценивать армянскую агрессию в Карабахе.

По его словам, подобные заявления представителей европейского сообщества, бьют по интересам влиятельного армянского лобби в Европе.

"Сегодня стали все чаще звучать призывы от европейских политиков и европарламентариев о том, что Европейский Союз должен сделать все возможное для достижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и прекратить армянскую оккупацию азербайджанских территорий. На мой взгляд - это, прежде всего, успех азербайджанской дипломатии и государственной политики нашей страны.

Подобные заявления - наглядный показатель того, что международное сообщество стало глубже вникать в суть карабахского конфликта и открыто осуждает армянскую оккупацию в отношении исторических азербайджанских территорий", - заявил наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова