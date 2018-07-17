Еще одно позорное назначение в Армении

Насколько бы глава Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян не уверял, что кадровые назначения в их структуре отнюдь не позорные, и бывшие должностные лица КГД имеют право вернуться в систему и влиться в дело уже с новым мышлением, однако сложившаяся картина совершенно иная. Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Жаманак".

"Бывшие коррупционеры никак не могут работать "с новым мышлением". Ярким тому доказательством является назначение начальника таможенного пункта Баграташена, после которого здесь не разрешают ввоз импортируемых товаров в Армению без таможенной выплаты. Без взятки невозможно провести даже разрешенные законом килограммы или партии товаров. И эти порядки на таможенный пункт вернул недавно назначенный Артур Гаспарян, который все больше известен под псевдонимом "Питул". А сам Питул - племянник Левона Саркисяна (Алрахаци Левик) и спонсор бывшего руководства КГД, который после революции из рядового инспектора сразу же стал начальником таможенного пункта Баграташена. Сами сотрудники таможенного пункта утверждают, что у них никогда не было столь неграмотного и одновременно настолько коррумпированного руководителя. Кстати, отметим, что ранее имя Артура Гаспаряна фигурировало по трем эпизодам уголовного дела о взяточничестве", - отмечает издание.