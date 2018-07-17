Таир Рзаев: Причастные к гянджинским событиям никогда не добьются своих коварных намерений

События, которые произошли в Гяндже, были направлены против азербайджанского народа, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, передает Day.Az.

Рзаев отметил, что эти события никак нельзя оправдать.

"Все осуждают действия лиц, которых какие-то силы вовлекли в провокацию. Потому что этими действиями они пытались нарушить общественно-политическую стабильность в стране. Призывать людей к нарушению стабильности, беспорядкам, незаконным сборищам - это преступление, это противоречит законам Азербайджана", - сказал Рзаев.

Депутат добавил, что правоохранительные органы должны серьезно расследовать этот вопрос, и те, кто организовал и совершил эти действия, должны ответить перед законом.

"Азербайджан - одна из стабильных стран. Однако некоторые силы завидуют этому, поэтому посредством группы лиц в Азербайджане пытаются нарушить общественную стабильность", - сказал Рзаев.

По его словам, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании, проведенном 13 июля с участием руководителей правоохранительных структур, преступники и те, кто стоит за ними, никогда не смогут добиться своих коварных намерений.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей погибли два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате решительных действий сотрудников полиции были задержаны и приведены в Главное управление полиции Гянджи 40 человек, остальные сбежали. Порядок в центре города был полностью восстановлен в течение 30 минут.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, восемь человек были объявлены в розыск.