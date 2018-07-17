Армению ждут не спокойные дни - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Армянские СМИ сообщают, что свыше 90% населения Армении тяготеет к ЕС и НАТО, выражая крайнее недовольство политикой России, как в Армении, так и в регионе.

При этом отмечается, что евроатлантистские настроения в Армении появились еще в начале 90-х годов, когда страна обрела независимость. Отмечается, что за годы "дружбы" с Россией, Армения не только потеряла свои исторические земли, но и была откинута в своем развитии на многие десятилетия назад. Впрочем, неуемным недовольством армян российской политикой и русскими уже никого не удивишь, эта паранойя стала почти "национальным достоянием" армянской общественности.

Армения действительно напоминает большого ребенка, который бьется в истерике из-за отнятой у нее любимой игрушки. Такую совершенно объективную оценку, далекую от всякой предвзятости, высказывают в адрес армянской политики и в российском экспертном сообществе.

Она совершенно справедлива. Нескончаемый поток претензий в адрес Москвы переменно сменяется упреками и обидами к единственному и близкому союзнику в регионе.

Справедливости ради стоит отметить, что пока Москва закрывает глаза на шалости Еревана, давая ему время и возможность одуматься и осознать, что не нужна Армения западу, не интересна она ему со своим внутренним багажом проблем. Эту очевидную для всех истину в армянском обществе видимо принимать не готовы. Не убедил в этом армян и недавний саммит НАТО, от которого были большие ожидания в Ереване. Ожидания не оправдались, но они никак не повлияли на систематичность русофобских убеждений в армянской прессе. Статьи о том, что Россия сохранила свое военно-политическое и экономическое присутствие в регионе Южного Кавказа исключительно за счет армян и отплатила армянскому народу черной неблагодарностью, сближаясь с врагами Армении - Азербайджаном и Турцией, накачивая их современным российским оружием, указывают, что истерика вокруг этой темы не закончится никогда. Примерно также нервозно ереванские СМИ реагируют на энергополитику Москвы, которая, по словам армянских политтехнологов, регулярно давит на Армению, взвинчивания цены на российские энергоносители. Одним словом, упреки и претензии в адрес ближайшего союзника набирают обороты, при этом главный аргумент армняских политологов в том, что дальнейший военно-политический и экономический союз с Россией - это тупик, а процветание и безопасность Армении в руках ЕС и НАТО.

Выражая мнение по ситуации в Армении в беседе с Day.Az, российский политолог Инна Смирнова заявила, что политический дисбаланс и экономический кризис в Армении не сулит ничего хорошего этой стране.

"По моим наблюдениям, антироссийская истерия в Армении будет продолжаться, а политические элиты будут и дальше использовать этот факт в качестве главного аргумента в поддержку запада. Двойная игра, которая проводится нынешним правительством Армении в отношении России и Запада, рассчитана на массы, в которые активно транслируется идея о необходимости интеграции Армении в евроаталантическое пространство.

Правительство Пашиняна не решается открыто заявлять о своем желании к развороту в сторону запада и пытается сделать это за счет масс. Одновременно формируется антироссийская и прозападная пропаганда, которая активно вливается в общество через СМИ. Определенная прослойка населения придерживается евразийской модели развития страны, и я думаю, что раскол в обществе между ими и сторонниками европейской интеграции (которые составляют большинство ) неизбежен", - сказал политолог, добавив, что неспокойные дни Армении еще впереди.

Матанат Насибова