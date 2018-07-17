Возобновление переговоров по Карабаху необходимо для сохранения мира в регионе - БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПЕРТ

Минувшая встреча руководителей МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе - необходимый и правильный шаг, сделанный для решения нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение высказал Day.Az известный белорусский политолог Игорь Шевцов.

Напомним, что на прошлой неделе состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Брюсселе с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

По словам эксперта, пока говорить о скором урегулировании конфликта не приходится, однако сам факт возобновления переговоров является позитивным.

"Полагаю, что сопредседатели МГ ОБСЕ должны быть более активными в переговорном процессе, на данном этапе это очень актуально. Необходимо, чтобы стороны во время предстоящих встреч на более высоком уровне пришли к компромиссу по урегулированию карабахской проблемы, согласно законам и принципам международного права, на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана", - заявил наш собеседник, отметив, что возобновление переговоров по Карабаху необходимо для сохранения мира и безопасности в регионе.

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Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова