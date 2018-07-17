Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых в Габалинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 11 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 6,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.