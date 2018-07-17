Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию культурно-исторического заповедника «Янардаг»

17 июля 2018 19:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции Государственного культурно-исторического и природного заповедника "Янардаг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью приведения Государственного культурно-исторического и природного заповедника "Янардаг" в соответствие с современными стандартами и создания современной туристической инфраструктуры на территории этого памятника, из предусмотренного в госбюджете на 2018 год резервного фонда Президента Государственному агентству по туризму будет выделено 1,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.

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