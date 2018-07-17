Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда на 2017 г.

17 июля 2018 19:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на 2017 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Доходы бюджета фонда на 2017 год составили 12,137 миллиарда манатов, расходы - 11,015 миллиарда манатов.

Доходная часть бюджета SOFAZ исполнена на 112,2 процента, расходная - на 72,3 процента.

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