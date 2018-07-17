Иностранцам станет проще выучить азербайджанский язык

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о ряде мер по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что данные меры направлены на обеспечение более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве, повышение доступности обучения для лиц, проявляющих интерес к азербайджанскому языку, облегчение процесса обучения.

Министерству иностранных дел, министерству образования, министерству транспорта, связи и высоких технологий и Национальной академии наук Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по применению, механизмам проведения и сроках выполнения проекта "Электронная платформа азербайджанского языка для иностранцев" и представить данные предложения в Кабинет министров.

Кабинету министров поручено провести оценку данных предложений на основе анализа международного опыта, законодательства Азербайджана и представить прогнозы о целесообразности применения проекта, необходимых финансовых средствах для его проведения, финансовых источниках, предложениях по механизмам выполнения проекта, результатах его проведения Президенту Азербайджана не позднее первого декабря 2018 года, в случае необходимости, на основе обращения министерства иностранных дел, обеспечить участие в подготовке предложений других государственных органов и структур, решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с первого августа 2018 года.