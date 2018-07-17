Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
17 июля 2018 22:55 197
Во вторник президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу и его дочь Лауру Маттареллу в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!