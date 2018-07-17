Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

17 июля 2018 22:55

Во вторник президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу и его дочь Лауру Маттареллу в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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