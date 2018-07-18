Управделами премьера Армении оказался сектантом
Управляющий делами аппарата премьер-министра Армении Геворг Ачемян представил заявление об отставке, о чем сообщил на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
"Дорогие друзья, сегодня я представил заявление об отставке с должности управляющего делами аппарата премьер-министра. Я рад, что работал в хорошей команде", - написал он.
При этом Ачемян не считает, что не дал должного объяснения, в частности, его религиозным взглядам, его высказываниям в адрес первого президента, а также некоторым историям, получившим общественный резонанс.
Тем не менее, по словам Ачемяна, все должны учитывать некоторые реалии и встретиться с действительностью лицом к лицу.
"Выражаю свою поддержку нынешней исполнительной власти. Я буду оказывать им посильную помощь", - написал он, добавив в качестве постскриптума, что он чист перед своей совестью и богом.
Как писали ранее армянские СМИ, Ачемян состоит в религиозной организации "Слово жизни". Пресса нашла у него в Facebook текстовую запись с оскорбительными высказываниями в адрес первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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