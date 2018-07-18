Президент Таджикистана посетит Азербайджан
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан в августе текущего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает в среду Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.
"На август текущего года запланированы поездки президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан", - сообщил источник.
Как сообщается, по итогам визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами.
По итогам госвизита в Ташкент также ожидается подписание солидного пакета соглашений и договоров, в том числе договора о стратегическом партнерстве, сообщил источник.
В Туркменистане Эмомали Рахмон примет участие в очередном саммите лидеров стран Центральной Азии - глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который посвящен 25-летию фонда.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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