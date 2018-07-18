Дочь Президента Италии Лаура Маттарелла ознакомилась с Гобустанским государственным историко-художественным заповедником - ФОТО

18 июля дочь находящегося с официальным визитом в Азербайджане Президента Итальянской Республики Лаура Маттарелла побывала в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале гостья посмотрела экспонаты, демонстрируемые в музее, созданном на территории заповедника.

Было проинформировано, что Гобустанский национальный историко-художественный заповедник приобрел большую известность как музей-заповедник под открытым небом. Многочисленные материально- культурные образцы, отображающие жизнь и быт на этой территории, начиная с каменного века до позднего средневековья, создавались на протяжении тысячелетий древними предками современных азербайджанцев. Наскальные рисунки Гобустана являются богатейшими в мире среди памятников такого типа. Учеными было выявлено на территории заповедника и изучено более 6 тысяч наскальных изображений, 20 пещер и мест проживания, 40 курганов.

Было отмечено, что учитывая особое значение широкой пропаганды уникальных наскальных рисунков в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, Распоряжением главы государства Ильхама Алиева для музея-заповедника было построено новое здание.

Итальянская гостья была проинформирована о том, что Гобустанский заповедник, являющийся историческим памятником мирового значения, с 2007 года включен в Список материально-культурного наследия ЮНЕСКО.

Выразив удовлетворение знакомством со стоянкой древнего человека, Лаура Маттарелла поинтересовалась проведенными на территории исследовательскими работами и историческими экспонатами.

Гостья покинула Гобустанский национальный историко-художественный заповедник с приятными впечатлениями.