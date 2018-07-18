Российские пранкеры снова представились Пашиняном и разыграли Юнкера и Могерини

18 июля 2018 13:52

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пригласили главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на шашлыки в Ереван, и он согласился, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Также они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Судя по содержанию разговоров, запись которых есть у РИА Новости, они состоялись вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром.

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В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что "нам приходится вновь и вновь объяснять господину (президенту США Дональду. - Прим. ред.) Трампу, как устроен мир". "Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!" - сказал Юнкер.

Пранкер также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где "готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют "шашлык". Вован и Лексус предложили Юнекру приготовить шашлык на площади в Ереване и провести "своего рода митинг".

"Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этому году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность", - заявил Юнкер.

В свою очередь, Могерини в беседе с пранкерами говорила о необходимости для новых властей Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу лишь одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий. Хотя при этом она оговорилась, что такой подход Брюссель поддерживал не всегда.

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"Конечно, нет. Нам следует действовать очень осторожно и избегать любого развития событий в этом направлении. При этом необходимо подчеркнуть, что Армения - это страна, которая имеет право делать свой выбор", - заявила Могерини.

Она добавила, что Брюссель не просит "о дружбе на исключительных условиях". "Мы знаем и мы считаем, что у вас могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и предпринимать соответствующие меры. Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера", - отметила Могерини, добавив, что это является необходимым условием для конструктивного партнерства, но "не всегда все придерживаются такого подхода".

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