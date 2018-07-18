Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

18 июля 2018 14:02

Италия, как председатель ОБСЕ, может сыграть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для печати после встречи с коллегой Серджо Маттарелла. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az