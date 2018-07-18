Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
18 июля 2018 14:02 1 246
Италия, как председатель ОБСЕ, может сыграть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для печати после встречи с коллегой Серджо Маттарелла. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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