Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Италия, как председатель ОБСЕ, может сыграть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для печати после встречи с коллегой Серджо Маттарелла. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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