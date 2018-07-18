Минск продолжит военное партнерство с Баку вопреки недовольству в Ереване – БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПЕРТ

Не секрет, что в Армении любые военные поставки в Азербайджан из стран ближнего или дальнего зарубежья воспринимаются в штыки. Усиление военного потенциала Баку - это самая глобальная проблема Армении, решить которую она не в состоянии, как бы ни пыталась. На этой почве армяне серьезно разочаровались в русских и постоянно выражают недовольство Москве из-за поставок современных вооружений в Баку. То, что в России никак не реагируют на ультимативные заявления армянских политиков и продолжают развивать военное сотрудничество с Азербайджаном, очевидно.

Однако армянам не присуще делать элементарные выводы о том, что этот чувствительный вопрос является непосредственно внутренним делом другого государства, в которое вмешиваться не позволено никому, даже близкому союзнику. Напротив, там готовы объявить бойкот любой стране, которая стремится к военному сотрудничеству с Азербайджаном. Такую же упертую позицию Армения теперь пытается навязать дружественной нам Беларуси.

Накануне из СМИ стало известно, что секретарь совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в разговоре с представителями прессы выразил озабоченность продажей белорусских вооружений Баку и вдобавок немало позабавил фразой о том, что белорусскими поставками могут заинтересоваться и в самом Ереване. Правда, не уточнил, что ими могут оказаться высокоточные ракетные системы залпового огня "Полонез", поступившие в военный арсенал Баку.

Комментируя данный факт Day.Az, белорусский эксперт Антон Вашкевич заявил о том, что Беларусь намерена продолжить сотрудничество с Азербайджаном в различных направлениях, в том числе и в военной сфере.

"Не думаю, что Минск предпочтет Армению Азербайджану в качестве торгового партнера, поэтому высказывания армянского чиновника абсолютно неуместны", - заявил наш собеседник.

Матанат Насибова