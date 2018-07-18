У Армении нет желания вести продуктивные переговоры по Карабаху – Российский эксперт

У Армении нет желания вести продуктивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Azernews российский политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Прежде всего, для интенсификации переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта необходимо, чтобы сами стороны конфликта были готовы к переговорам. На данный момент я не наблюдаю желания армянской стороны, в отличие от азербайджанской стороны, вести продуктивные переговоры", - сказал эксперт.

По мнению Михайлова, необходимо поменять страны-гаранты переговорного процесса по урегулированию конфликта.

"Подключение третьих стран всегда считалось положительным моментом для достижения мира, однако в нашем случае, на мой взгляд, необходимо поменять страны-гаранты переговорного процесса, изменить формат, то есть убрать США и Францию как абсолютно бесполезные страны в данном случае. Реальными гарантами мира в регионе, прежде всего, являются Россия и, в частности, Турция и Иран. Именно эти страны и должны помочь найти дипломатический консенсус между Баку и Ереваном", - сказал эксперт.

Михайлов также выразил озабоченность в связи с нынешней политикой Армении.

Эксперт отметил, что политика Армении направлена на расторжение вековых отношений с Москвой, что может сказаться на мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и региональной безопасности в целом.

"В случае полной ориентации Еревана в сторону Запада Москва уже не сможет гарантировать интересы Еревана в плане безопасности. А если ещё Армения будет настаивать на выводе российской военной базы, то Москва, скорее всего, примет кардинальные политические решения. Я имею в виду полную смену координат в политике на Южном Кавказе. Это, прежде всего, возможное сближение и военно-политические союзы с теми странами, которые Армения сама назвала врагами", - сказал он.