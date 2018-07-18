Президент Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует, усиливает свой промышленный потенциал

Азербайджан модернизирует, усиливает свой промышленный потенциал.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Азербайджана сказал, что экспортный потенциал Азербайджана значительно возрастет в результате сдачи в эксплуатацию полипропиленового завода и в конце года - полиэтиленового завода.

"На обоих заводах ежегодно будет производиться 300 тысяч тонн продукции, и 70 процентов продукции будет экспортироваться на зарубежные рынки. Таким образом, Азербайджан полностью устранит зависимость от импорта и в стране будет создан большой объем ненефтяного экспорта", - заявил глава государства.

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