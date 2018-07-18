Эльхан Алескеров: Агентство Trend не намерено останавливаться на достигнутом - ФОТО

В Тбилиси 18-19 июля проходит южнокавказская конференция СМИ на тему "Качественная журналистика для надёжной и достоверной информации", организованная Офисом ОБСЕ по свободе медиа.

В конференции принимают участие представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Церетели, руководитель отдела ОБСЕ в МИД Италии Антонино Маджоре, а также представители разных стран мира. От Азербайджана в конференции принимают участие главный консультант отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Кямран Гасанов, председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, главный консультант юридического отдела министерства транспорта, связи и высоких технологий Бахтияр Мамедов, заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend Эльхан Алескеров и другие.

Заместитель гендиректора Trend Эльхан Алескеров выступил с докладом на сессии, посвящённой цифровой трансформации СМИ и её влиянию на практику и качество журналистики.

Как отметил Алескеров, в сегодняшнем мире средствa массовой информации играют еще большую роль в формировании и функционировании общественного сознания.

"Восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в мире, осуществляются через них и с их помощью. СМИ уже не столько отражают действительность, сколько конструируют ее по своим правилам и усмотрению", - сказал Алескеров.

По его словам, на современном этапе завершился переход от традиционных средств информации к всемирной информационной сети, и человечество вступило в эру трансформации.

"Глобализация информационной сферы, влияние цифровых технологий, а также бурное развитие телекоммуникационных сетей ознаменовали собой революционные изменения в средствах массовой информации. Используя позитивные тенденции в данной сфере, информационное агентство Trend идет в ногу со временем", - сказал Алескеров.

Trend - независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане, является поставщиком новостей с Южного Кавказа, из Ирана и Центральной Азии.

"Новости предлагаются нами в онлайн-режиме и выпускаются специализированные информационные бюллетени. Новости Trend помогают оставаться в курсе политических и экономических вопросов, проводить экономические обзоры, читать комментарии и мнения экспертов. Агентство предлагает примерно 500 статей в день на английском, русском, азербайджанском, турецком и персидском языках.

В специализированных информационных бюллетенях Trend представлен обзорный взгляд на события в сфере политики, бизнеса, нефти и газа, транспорта и логистики, финансов и банковского дела в Азербайджане, Иране, Турции, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Казахстане. По запросу заказчика мы выпускаем специальные продукты мониторинга", - сказал заместитель гендиректора агентства.

По словам Алескерова, подписчиками являются государственные структуры, крупнейшие нефтяные, коммерческие и финансовые компании мира, банки, малые и средние предприятия, ведущие мировые СМИ, аналитические центры и посольства.

"Агентство Trend полностью перешлo на работу в онлайн-режиме для удобства наших клиентов. Теперь, как и в глобальных медиакомпаниях, клиент может заказать и получить любой из наших продуктов в удобное ему время, не покидая своего места, несколькими нажатиями клавиш компьютера. Это позволило нам использовать авторитетные мировые базы данных, так называемые "агрегаторы" новостей, где на коммерческой основе собираются и представляются читателям новости авторитетных СМИ. В мире их не так уж и много, всего пять или шесть наиболее важных. Сейчас Trend поставляет новости каждому из них, однако для этого наше агентство проделало огромный путь, учитывая, что требования к поставляемой туда информации очень высокие. Нам удалось это сделать благодаря новым подходам к редакционной работе. Наш коллектив гордится, что стоит в ряду крупнейших транснациональных СМИ. Продукты Trend в настоящее время стали доступны во всемирных медиа, интернет-журналах, с которых наши новости покупаются влиятельными международными компаниями, банками и организациями", - сказал Алескеров.

Сегодня клиентам Trend в онлайн-режиме предлагаются 12 видов мониторинга на русском и английском языках: Azerbaijan Monthly Business Monitoring, Azerbaijan Weekly Business Monitoring, Caspian Building&Logistics Monitoring, Azerbaijan Energy Projects Review, Caspian Oil & Gas Trend's, Weekly Tenders Report, Regional Finances, Iran Review, Central Asia Economic Outlook, Azerbaijan Non-Oil Review, Azerbaijan Monthly ICT Monitoring.

"Поскольку Trend является одним из главных поставщиков новостей с Южного Кавказа, из Ирана и Центральной Азии, наша цель доставить их наиболее удобно и как можно больше расширить круг наших читателей. Для удобства мы выпускаем еженедельный бесплатный бюллетень. В удобное для клиента время он может ознакомиться с главными событиями региона. Уже сегодня с ним знакомятся около 4000 читателей, 70 процентов которых проживает за рубежом", - сказал Алескеров.

Он подчеркнул, что благодаря творческим усилиям коллектива, инициативам и трудолюбию журналистов информагентству Trend удалось стать источником информации, на который ссылаются мировые информационные агентства.

"Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом. Как и другие ведущие СМИ, Trend активно использует и социальные медиа. Это происходит в основном в двух направлениях: для поиска оперативной информации в социальных сетях; продвижения своих новостей для привлечения большего числа читателей. Эта практика стала неотъемлемой частью работы редакции", - добавил Алескеров.

Агентство Trend - сторонник создания совместных предприятий и инвестирует в немедийные сферы и проекты.

"Мы понимаем, что в современном мире СМИ являются неотъемлемым компонентом нового миропорядка. Политические, идеологические и геополитические взгляды формируются в значительной части общества исключительно благодаря им. По мнению многих экспертов, в современном мире без СМИ фактически невозможно организовать конфликт или же его урегулировать. Они уже давно являются катализатором событий, частью и одной из фронтовых линий конфликта", - отметил Алескеров.

К сожалению, журналисты, по словам Алескерова, стали третьей стороной в вооруженных конфликтах, и от того, какую сторону СМИ склонны поддержать, в значительной мере зависит их результат.

В заключение Алескеров выразил надежду, что скорейшее урегулирование конфликтов позволит средствам массовой информации не только остановить вражду и пережить глобальный экономический кризис, но и выйти из него, улучшив качество своего контента.