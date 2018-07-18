Президент Серджо Маттарелла: Италия выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта - ФОТО

Италия выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта с соблюдением норм и принципов международного права, на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в своем выступлении в Университете АДА Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, находящийся в Азербайджане с официальным визитом.

Ректор Университета АДА, заместитель министра иностранных дел, посол Хафиз Пашаев отметил, что встреча с главой Итальянского государства является важным событием в истории этого учебного заведения. Представив студентам Президента Серджо Маттареллу, ректор подробно проинформировал о его общественно-политической деятельности. Рассказав о партнерских отношениях между Азербайджаном и Италией, ректор Университета АДА подчеркнул, что участие сегодня Серджо Маттареллы в открытии полипропиленового завода в Сумгайыте, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer, внесет новый вклад в развитие этих связей.

Президент Италии Серджо Маттарелла сказал, что очень рад визиту в Азербайджан и посещению в его рамках Университета АДА. Он отметил, что этот визит также создал благоприятную возможность для более близкого ознакомления с Азербайджаном. Указав, что будущее Азербайджана находится в руках студентов, получающих сегодня образование здесь, а также в других высших учебных заведениях, Президент Италии рассказал об истории отношений между нашими странами. Он отметил, что в его стране знают таких азербайджанских поэтов, как Низами, Физули, в XIX веке, в период развития промышленности в Азербайджане, а также в XIX-XX веках в Баку работали итальянские архитекторы. Говоря об успехах Азербайджана, достигнутых после восстановления государственной независимости, Президент Серджо Маттарелла отметил авторитет нашей страны в регионе, выразил уверенность в том, что отношения между Италией и Азербайджаном будут устойчивыми.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, глава Итальянского государства подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование конфликта с соблюдением норм и принципов международного права, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, документов, принятых различными влиятельными структурами Европы. Президент отметил, что Италия - сторонник мира и развития в регионе.

Высоко оценив опыт Азербайджана, где мирно сосуществуют представители различных религий и этнических групп, Серджо Маттарелла также отметил гостеприимство нашей страны. Рассказав о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, высокий гость сообщил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы, охватывающие многие сферы. Он отметил, что политические, экономические, культурные связи наводят мосты между двумя странами. Высокий гость также довел до внимания, что Азербайджан является одной из стран, которым Италия предоставляет студенческие стипендии.

Затем Президент Италии ответил на вопросы студентов.

Ректор Хафиз Пашаев вручил Серджо Маттарелле памятную медаль Университета АДА и экземпляр книги "Манифест одного посла" на итальянском языке.

Высокий гость также вручил памятный подарок.

В заключение 17 азербайджанским студентам были предоставлены сертификаты стипендий правительства Италии для обучения в университетах Италии.