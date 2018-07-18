Глава МИД Италии награжден орденом "Достлуг"

18 июля 2018 21:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"За большие заслуги в укреплении межгосударственных отношений Азербайджанской Республики с Итальянской Республикой наградить министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Энцо Моаверо-Миланези орденом "Достлуг"", - говорится в распоряжении.

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