Серджо Маттарелла: В рамках председательства в ОБСЕ Италия будет оказывать поддержку решению нагорно-карабахской проблемы

В рамках председательства в ОБСЕ Италия будет оказывать поддержку решению существующих в регионе проблем, в том числе нагорно-карабахской проблемы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Италии Серджо Маттарелла сказал в среду в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для печати в Баку.

"Хочу сказать: итальянская сторона еще раз подчеркивает, что в рамках председательства в ОБСЕ она также будет вносить свой вклад в Азербайджан. В частности, в рамках председательства в ОБСЕ Италия будет оказывать поддержку решению существующих в регионе проблем, в том числе нагорно-карабахской проблемы Азербайджана. Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этой сфере, напротив, были найдены новые пути переговоров, способные обеспечить безопасность в регионе. Потому что мы считаем, что урегулирование данного конфликта должно произойти не военным, а политическим путем. Этот путь решения должен быть стабильным, долгосрочным и находиться в рамках международного права.

Хочу еще раз добавить, что Италия играет очень активную роль в переговорах, связанных с соглашением, которое будет подписано между Европейским Союзом и Азербайджаном. Считаем, что дальнейшее развитие приоритетных вопросов, входящих в сферу наших общих интересов, внесет вклад в итальяно-азербайджанские отношения в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Господин Президент, хочу также еще раз поздравить Вас с подписанием в Брюсселе документа "Решительная поддержка", так как считаю это успешным результатом, достигнутым Азербайджаном. Полагаю, это получит дальнейшее развитие. Италия выражает Азербайджану признательность за сотрудничество в рамках НАТО, в частности, сотрудничество в Афганистане. Как вам известно, Италия играет особую роль и в этой области.

Между Азербайджаном и Италией налажены сотрудничество в культурной, экономической и политической сферах, а также дружественные отношения. Италия всегда будет рядом с Азербайджаном в его развитии", - сказал Маттарелла.