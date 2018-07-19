Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждены высочайшими правительственными наградами Италии - ФОТО

19 июля 2018 00:30

В рамках официального визита Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждены высочайшими правительственными наградами Италии, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

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