От имени Президента Ильхама Алиева в честь Президента Италии организован официальный прием - ФОТО
19 июля 2018 00:37 4 667
В среду от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был организован официальный прием в честь Президента Италии Серджо Маттареллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и дочь Президента Италии Лаура Маттарелла присутствовали на официальном приеме.
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