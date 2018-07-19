От имени Президента Ильхама Алиева в честь Президента Италии организован официальный прием - ФОТО

В среду от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был организован официальный прием в честь Президента Италии Серджо Маттареллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и дочь Президента Италии Лаура Маттарелла присутствовали на официальном приеме.

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