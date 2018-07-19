Президент Ильхам Алиев: «Южный газовый коридор» может открыть новые возможности для азербайджано-итальянских связей

18 июля Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был устроен официальный прием в честь Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на приеме присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и дочь Президента Италии Лаура Маттарелла.

Главы государств выступили на официальном приеме.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

- Дамы и господа.

Еще раз приветствую вас в Азербайджане.

Добро пожаловать в нашу страну, господин Президент.

Хочу выразить признательность за награждение меня и Мехрибан Алиевой высокими орденами Италии. Я считаю это высокой оценкой нашей деятельности в области развития азербайджано-итальянских отношений.

Впервые в истории наших двусторонних отношений Президент Итальянской Республики прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что это знаменательное событие откроет новую страницу в развитии наших связей. Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех направлениях, в том числе в политической сфере. Важную роль в этом деле играют взаимные визиты различного уровня. С удовлетворением вспоминаю свои визиты в Италию и нашу встречу с Вами. Принятие в 2014 году Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой вывело наши связи на более высокий уровень.

Хочу особо отметить наше сотрудничество в экономической сфере. Италия занимает первое место среди торговых партнеров Азербайджана. В 2017 году выросли торговый оборот между нашими странами и объем экспорта из Азербайджана в Италию. Вот уже много лет налажены связи в области энергетики. Азербайджан тесно сотрудничает с действующими в этой сфере итальянскими компаниями. В результате официального открытия в мае этого года Южного газового коридора для азербайджано-итальянских связей в энергетической сфере могут открыться новые возможности. Большие объемы азербайджанской нефти транспортируются в Италию. В нефтяном импорте Италии Азербайджан занимает первое место, доля нашей страны в импортируемой Италией сырой нефти составляет 15 процентов. Введенный сегодня в строй полипропиленовый завод является прекрасным примером нашего сотрудничества в области промышленного производства. Наши страны сотрудничают и в других сферах, в том числе в области инфраструктуры, строительства, транспорта, сельского хозяйства.

Между нашими странами налажены богатые историко-культурные связи. Еще в XV веке были установлены политико-дипломатические связи между Азербайджанским государством Аггоюнлу и Венецианской Республикой, с 1469 по 1478 годы в Азербайджане функционировало посольство Венецианской Республики. В тот период азербайджанские дипломаты вели переговоры в Неапольском Королевстве. Должен отметить, что в 1972 году Баку и Неаполь стали городами-побратимами.

Успешно осуществляется сотрудничество в области культуры. В 2012 году в Риме состоялось открытие памятника гениальному азербайджанскому мыслителю Низами Гянджеви. При поддержке азербайджанской стороны была проведена работа по реставрации Римского форума. Совместные гуманитарные проекты, реализуемые при поддержке Фонда Гейдара Алиева, еще больше укрепляют наши связи в области культуры.

Азербайджан является одной из стран, активно участвовавших в 2015 году в "Милан Экспо" и в числе первых построивших там отдельный павильон. Наш павильон посетили 3 миллиона 200 тысяч человек.

На завтра предусмотрено открытие выставки, организованной Центром Гейдара Алиева совместно с итальянской Галереей Уффици. На этой выставке будут представлены хранящиеся в Галерее Уффици портреты великого сына азербайджанского народа, полководца и поэта Шаха Исмаила Хатаи и Шаха Тахмасиба. Хочу выразить признательность итальянской стороне по этому случаю.

Сегодня Азербайджан играет активную роль в обеспечении регионального сотрудничества и безопасности. Однако продолжающаяся уже более 20 лет агрессия Армении против Азербайджана чинит большие препятствия обеспечению мира в регионе. В результате этой агрессии были оккупированы 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, против азербайджанцев осуществлена политика этнической чистки. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. К сожалению, Армения по сей день игнорирует их. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В парафированном несколько дней назад между Азербайджаном и Европейским Союзом документе "Приоритеты партнерства", наряду с территориальной целостностью, независимостью и суверенитетом стран, нашла отражение приверженность поддержке неприкосновенности международных границ государств. В Декларации, принятой по итогам проведенного недавно в Брюсселе Саммита НАТО, государства-союзники еще раз выразили поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджанской Республики, а также урегулирования конфликта на основе данных принципов. Надеемся, что Италия, как действующий председатель ОБСЕ, сыграет активную роль в разрешении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.