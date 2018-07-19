Серджо Маттарелла: Италия останется искренним, решительным и верным партнером Азербайджана

18 июля Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был устроен официальный прием в честь Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на приеме присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и дочь Президента Италии Лаура Маттарелла.

Главы государств выступили на официальном приеме.

Выступление Президента Италии Серджо Маттареллы

- Господин Президент.

Госпожа Первый вице-президент.

Представители правительства.

Дамы и господа.

Господин Президент, хочу выразить Вам признательность за высказанные мысли, полные внимания и уважения к Италии и итальянскому народу, гостеприимство, оказанное мне, моей дочери и сопровождающей меня делегации.

Очень рад, что первый официальный визит Президента Итальянской Республики в Азербайджанскую Республику совпал со столь важным периодом. Нынешний визит, позволяющий мне ответить взаимностью на визиты, совершенные Вами и Вашей супругой в нашу страну, проходит после проведения в минувшие месяцы в Риме столетия Азербайджанской Демократической Республики и накануне председательства Италии в ОБСЕ - организации, созданной в целях поддержки сотрудничества между государствами в условиях мира и диалога.

Взаимное доверие между нациями и народами, составляя вместе с уважением принятых во всем мире принципов международного права основу развития, является фактором, создающим необходимые условия для укрепления стабильности между государствами. Италия и Азербайджан уже более 25 лет являются свидетелями отношений, обладающих необычным развитием в рамках дипломатических связей. За это время были посеяны семена стратегического партнерства, направленного на дальнейшее укрепление наших связей во всех областях, в результате чего была создана сеть тесного обмена в культурной, официально-политической и торгово-экономической сферах, позволяющая расширить взаимную дружбу и партнерство двух стран. Наши взаимные связи, опирающиеся на древние и глубокие корни, в последние десятилетия еще более интенсифицировались.

В столице - городе Баку, на территории, где историко-архитектурная память недалекого прошлого сливается с динамичными следами современности, Азербайджан обладает восточными эпиграфами на латинском языке, дошедшими до наших дней. Данный факт подтверждает, что даже в древние времена эта территория представляла большое стратегическое значение для средиземноморского региона. В последние десятилетия данный факт нашел подтверждение в принятых нашей страной важных решениях.

Азербайджан, ни в коем случае не меняя традиционные позиции, исходя из географических и политических соображений избрал большую близость к крупным средиземноморским странам, к которым относится и Италия.

Мы рассматриваем настоящее и будущее Азербайджана сквозь призму налаживания важных связей между Европейским Союзом и Азербайджаном, вышеуказанного выбора, подкрепленного плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Североатлантическим союзом.

В атмосфере, подчеркивающей необходимость защиты сосуществования религий и культур в условиях мира, стоящие перед нами большие трудности диктуют необходимость укрепления связей, направленных на устойчивость стабильности в регионе. Пример, продемонстрированный Азербайджаном в этой области, заслуживает высокой оценки.

Господин Президент, уже много лет наши страны в рамках многостороннего и, особенно, двустороннего сотрудничества успешно взаимодействуют в представляющих важное значение энергетическом и промышленном секторах. С чувством особого удовлетворения хотел бы отметить, что отношения между Италией и Азербайджаном, налаженные важные экономические связи, не слабея и не подвергаясь каким-либо ограничениям, годами обогащались культурными и социальными ценностями.

Увеличение в последние годы более чем вдвое количества виз на образование, выдаваемых азербайджанским студентам, мы считаем фактом, вселяющим особую смелость. Мы рассчитываем активно готовить молодых талантов Азербайджана, продолжать данное развитие в будущем, предоставив им возможности образования и обмена опытом с нашей молодежью.

Связи в культурной сфере имеют важное значение для обеих сторон. Италия намерена добиться дальнейшего углубления этих связей посредством высокопрофильных и важных проектов, являющихся результатом сотрудничества между научными и культурными учреждениями наших стран.

Господин Президент, столица Азербайджана демонстрирует посетителям привлекательные особенности с точки зрения культуры и исторической архитектуры, справедливо признанные культурным наследием человечества. Синтез значительного потенциала молодого и талантливого народа и преемственности является ценным наследием, направленным на построение будущего, основанного на мире, открытости миру, диалоге и прогрессе.

Италия останется искренним, решительным и верным партнером Азербайджана.