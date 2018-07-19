Армянские солдаты продолжают просить деньги на еду

Военнослужащие продолжают просить у родственников деньги на покупку еды и сигарет, передает Day.Az со ссылкой на газету "Жоховурд".

"Пока Служба национальной безопасности представляет общественности коррупционные сделки с целью освобождения от военной службы по фальшивым документам и другие скандальные истории в оборонном ведомстве, газете стало известно, что в части N города Ноемберяна, несущие дежурство солдаты предварительно собирают по 7-10 тысяч драмов на еду", - пишет издание.

Дело в том, что несущих боевое дежурство на постах солдат кормят неполноценно и перед каждым дежурством они просят из дома деньги на еду и сигареты, отмечает газета.