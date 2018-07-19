Президенты Азербайджана и Италии ознакомились в Центре Гейдара Алиева с выставкой "Сокровище вечности" - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева в четверг состоялось открытие выставки "Сокровище вечности", посвященная великому сыну азербайджанского народа, полководцу и поэту Шаху Исмаилу Хатаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла ознакомились с выставкой.

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