Президенты Азербайджана и Италии ознакомились в Центре Гейдара Алиева с выставкой "Сокровище вечности" - ФОТО

19 июля 2018 14:09

В Центре Гейдара Алиева в четверг состоялось открытие выставки "Сокровище вечности", посвященная великому сыну азербайджанского народа, полководцу и поэту Шаху Исмаилу Хатаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла ознакомились с выставкой.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az