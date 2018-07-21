Возобновление переговоров в Брюсселе открывает новый этап в карабахском урегулировании - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Россия заинтересована в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выступает за конструктивный диалог между Баку и Ереваном.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az известный российский политолог, директор Научно-исследовательского института политической социологии и общественный деятель Вячеслав Смирнов, комментируя высказывания представителя российского МИД Марии Захаровой.

Напомним, что на днях на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, выражая позицию российской стороны, заявила, что любые конструктивные контакты должны идти в общую копилку главной цели урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом она сказала по итогам недавней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе с участием личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

По словам росссийского эксперта, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представляет важную значимость для сохранения безопасности и стабильности региона, и Россия как главный модератор в переговорном процессе и сопредседатель в МГ ОБСЕ постоянно заявляет об этом.

"Пока преждевременно говорить о реальных продвижениях в этом вопросе, тем не менее, полагаю, что возобновление переговорного процесса в Брюсселе - это положительный факт, указывающий на начало нового этапа в направлении карабахского урегулирования", - отметил наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова