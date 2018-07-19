Визит Президента Италии в Азербайджан укрепит связи Баку и Рима - ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Визит итальянского президента Серджо Матареллы в Азербайджане является хорошим знаком для развития сотрудничества между двумя странами во имя мира, развития экономических и культурных отношений.

Такое мнение высказал в беседе c Day.Az известный итальянский журналист, писатель, видный политик и общественный деятель Джульетто Кьеза.

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Политик отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией за последние годы развивается успешно, что показывает взаимный интерес государств друг к другу.

По мнению итальянского политика, декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, подписанная четыре года назад, придала большой импульс у сотрудничеству и вывела двусторонние связи на более высокий уровень.

"Италия занимает первое место среди торговых партнеров Азербайджана, между нашими странами налажены хорошие связи в энергетике, и вероятно, что они усилятся за счет открытия "Южного газового коридора". Полагаю, этот факт поспособствует интенсификации сотрудничества между наишими странами", - сказал журналист, отметив, что реализация масштабного проекта представляет большую значимость и для Азербайджана, и для Италии и станет возможностью для большой взаимной выгоды.

"Надеюсь, что спектр двустороннего сотрудничества между Баку и Римом будет расширяться и приносить выгоду обеим странам в соответствии с интересами двух государств", - сказал наш собеседник, отметив, что открытие "Южного газового коридора" поможет также решению вопросов энергетической безопасности.

Отметим, что в реализации "Южного газового коридора" участвуют семь стран: : Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Италия.

Южный газовый коридор предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южно-кавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

Матанат Насибова