Президент Италии Серджо Маттарелла ознакомился с Музеем ковра

19 июля делегация во главе с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой ознакомилась с Азербайджанским музеем ковра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости были проинформированы о нашем древнем искусстве ковроткачества, его истории и традициях. Было отмечено, что коллекция музея, отражающего основные художественные направления искусства азербайджанского ковра, демонстрирует редкую гармонию красоты, материала, техники создания, присущих коврам изящных и глубоких художественных особенностей.

"Золотой фонд" музея составляют ворсовые ковры. Они представляют семь основных школ ковроткачества Азербайджана - губинскую, бакинскую, ширванскую, гянджинскую, газахскую, карабахскую и тебризскую. Эти ковры украшены стилизованными изображениями людей, животных, птиц, растительными орнаментами, сюжетными мотивами, представляющими жизнь людей.

Было отмечено, что благодаря неутомимой деятельности первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года традиционное ковровое искусство Азербайджана вошло в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этот день объявлен в нашей стране Днем азербайджанского ковра.

Президент Италии Серджо Маттарелла оставил запись в Книге почетных гостей музея.

Директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова преподнесла в дар высокому гостю ковер, а его дочери Лауре Маттарелле - келагаи.

Знакомство с нашим материально-культурным наследием,зданием Музея, отличающимся оригинальным архитектурным решением, а также необычными экспозиционными залами произвело на высокого гостя приятное впечатление.