Президент Азербайджана выделил средства для привлечения международного консультанта для внедрения ОМС
19 июля 2018 19:06 164
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о выделении 1,3 миллиона манатов Госагентству по обязательному медицинскому страхованию для привлечения влиятельной международной консультативной компании к процессу внедрения в стране обязательного медицинского страхования.
Средства будут выделены из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министерству финансов Азербайджана, согласно распоряжению, поручено обеспечить выделение данной суммы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!