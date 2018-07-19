Глава МИД Турции совершит первый официальный визит в Азербайджан

В ближайшие дни станет известна точная дата официального визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан.

Об этом сказал журналистам в четверг посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В связи с визитом Чавушоглу в Баку в настоящее время ведется подготовка, - сказал дипломат. - Это его первый официальный визит после проведенных в Турции выборов".

По имеющейся информации, визит состоится на следующей неделе.

Напомним, что девятого июля страна перешла с парламентской системы правления на президентскую. Президент Турции теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня.