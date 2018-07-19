Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Италии
19 июля 2018 19:42 193
В четверг завершился официальный визит в Азербайджан Президента Италии Серджо Маттареллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Италии Серджо Маттареллу в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!