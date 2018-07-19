Азербайджанцы Украины объединяются - ФОТО

Конгресс азербайджанцев Украины и Объединенная диаспора азербайджанцев Украины приняли решение о слиянии, и для завершения этого процесса с правовой точки зрения создана рабочая группа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, диаспорские организации единогласно проголосовали за объединение структур и обсудили механизмы совместной деятельности.

Этот шаг, предпринятый диаспорскими организациями, был реализован в ходе официального визита председателя госкомитета Фуада Мурадова на Украину.

Рабочая группа приняла решение о создании Координационного совета азербайджанцев Украины. Согласно сообщению, уже прошло первое заседание Координационного совета, и организации объявили о начале широкомасштабной деятельности.