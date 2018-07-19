Между Азербайджаном и Францией имеются хорошие возможности для сотрудничества в военно-технической сфере - ФОТО
19 июля 2018 20:24 5 196
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Париже встретился председателем и генеральным директором группы Naval Эрве Гию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече были проведены обсуждения о сотрудничестве Азербайджана и Франции в военно-промышленной сфере.
Председатель и гендиректор группы Naval Эрве Гию предоставил главе государства информацию о деятельности возглавляемой им компании.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за информацию.
В ходе беседы было отмечено, что между Азербайджаном и Францией имеются хорошие возможности для сотрудничества в военно-технической сфере и в настоящее время с французской стороной идет работа над конкретными проектами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!