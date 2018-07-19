Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с вице-президентом компании "Airbus" и директором группы "SUEZ" - ФОТО

19 июля 2018 23:50

23:50

19 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с генеральным исполнительным директором группы SUEZ Жаном Луи Шасодом.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на встрече говорилось об участии компании SUEZ в нескольких проектах по очистке питьевой воды в городах Баку и Сумгайыт. Президент Ильхам Алиев отметил, что население Азербайджана увеличивается, коснулся важности этих проектов, подчеркнул их стратегическое значение.

В ходе беседы были рассмотрены предложения в этой области, состоялся обмен мнениями о предстоящем сотрудничестве.

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23:15

19 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с вице-президентом компании Airbus по Евразии Сильвером Делонэ.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между компанией Airbus и Открытым акционерным обществом "Азеркосмос". Было выражено удовлетворение успешной деятельностью спутников Azersky и Spot 6 на мировых рынках.

Были проведены обсуждения о приобретении Азербайджаном в будущем у компании Airbus новых спутников с более высокими разрешающими способностями и спутниковых технологиях.

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