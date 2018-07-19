Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором компании “Wilmotte & Associés Architectes” - ФОТО
19 июля 2018 23:58 4 509
19 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с исполнительным директором компании Wilmotte & Associés Architectes Бориной Андрие.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, исполнительный директор компании Wilmotte & Associés Architectes Борина Андрие подчеркнула, что красота Баку произвела на нее глубокое впечатление, высоко оценила совершенствование инфраструктуры города, строительство новых зданий, создание парков.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможности участия данной компании в реализации концепции развития Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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