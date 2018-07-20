ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 86 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района, Агдам, Асрик Джырдахан, Гаралар Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
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