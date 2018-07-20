Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с главами компаний "Iveco France" и "CIFAL" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
20 июля 2018 12:03 2 840
12:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с президентом группы CIFAL Жилем Реми. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече был проведен обмен мнениями относительно сотрудничества деловых кругов Азербайджана и Франции, реализации совместных проектов, по вопросам инвестиций и перспективы связей в других сферах.
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11:07
Как сообщает наш специальный корреспондент, 20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с президентом компании Iveco France, руководителем Iveco Global Bus Силваном Блезом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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