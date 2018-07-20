В парламенте Армении разгорается скандал вокруг любимицы Саргсяна

Любимица экс-президента Сержа Саргсяна, гламурная экс-министр юстиции Арпине Ованнисян снова оказалась в центре скандала.

На днях в Национальном собрании, в ходе обсуждения Избирательного кодекса, депутат от фракции РПА Арпине Ованнисян, по-видимому, не заметив, что видеокамера транслирует процесс обсуждения в прямом эфире, фактически нанесла оскорбление секретарю правительственной комиссии по реформам Избирательного кодекса Даниелу Иоаннисяну, пишет издание "Айкакан жаманак".

Поскольку мнения в процессе обсуждения разделились, Арпине Ованнисян поделилась своим недовольством с коллегами из АРФ и РПА. "Отдадим им, пусть сами делают. А то что нам обсуждать с умственно отсталым?" - сказала Арпине Ованнисян, судя по всему, подразумевая сидевшего за ней секретаря Правительственной комиссии по реформам Избирательного кодекса Даниела Иоаннисяна.

Координатор программ неправительственной организации "Союз информированных граждан" Иоаннисян опубликовал запись на своей странице в Facebook в связи с высказыванием Ованнисян, в которой говорится:

"Арпине Ованнисян в нижеприведенной видеозаписи, судя по всему, обо мне говорит, что "что нам обсуждать с этим умственно отсталым?".

Наверное, вице-спикер Национального собрания не представляла, то находится в прямом эфире. Но сюр в том, что после этой встречи Арпине совершенно по-дружески рассказывала мне, как хорошо она ко мне относится.

Рассчитываю на публичное извинение или объяснение (если эти слова были адресованы не мне)", - написал Даниел Иоаннисян.

В комментариях к записи Иоаннисяна Арпине Ованнисян написала, слова ее не были адресованы Даниелу Иоаннисяну, а касались создавшейся ситуации.

"Даниел джан, эти слова на самом деле касались создавшейся непонятной ситуации, которая на самом деле напоминала описанное мною явление (возможно, я неудачно сформулировала). Если это было понято персонализованно, сожалею и, разумеется, прошу у тебя прощения. Да, я считала и считаю, что у нас хорошие отношения", - написала Ованнисян, отметив, что знала о трансляции в прямом эфире.

Иоаннисян не поленился и снова вернулся к высказыванию Арпине Ованнисян в НС.

На своей странице в Facebook Иоаннисян написал о том, что снова просмотрел видео и убедился: "умственно отсталым" Ованнисян назвала именно его:

"По совету Арпине Ованнисян я еще раз просмотрел видео (более длительную запись). Жест, контекст предложения обсудить вчетвером (без представителя правительства) и другие обстоятельства доказывают, что именно его имела в виду Арпине Ованнисян под "умственно отсталым". Но даже если речь не обо мне, а об обсуждении, тем хуже, поскольку в этом случае ее слова распространяются на всех участников обсуждения", - написал Даниел Иоаннисян.

Теперь все свидетели этой перепалки с большим интересом ожидают, что ответит Овннисян.

Султан Керим