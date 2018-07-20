Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство

Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство. Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном к участникам заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уважаемые участники совещания! Приветствую вас в Азербайджане и желаю успехов работе очередного заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. Сотрудничество, осуществляемое более 25 лет в этом формате, яркий пример эффективности коллективной борьбы с вызовами и угрозами, порождаемыми сегодня международным терроризмом и другими формами транснациональной организованной преступности", - говорится в обращении главы государства.



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