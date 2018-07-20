Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство

20 июля 2018 12:23

Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство. Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном к участникам заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уважаемые участники совещания! Приветствую вас в Азербайджане и желаю успехов работе очередного заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. Сотрудничество, осуществляемое более 25 лет в этом формате, яркий пример эффективности коллективной борьбы с вызовами и угрозами, порождаемыми сегодня международным терроризмом и другими формами транснациональной организованной преступности", - говорится в обращении главы государства.
 

Новось обновляется
 
 
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az