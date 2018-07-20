Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем главного исполнительного секретаря Bouygues Travaux Publics - ФОТО
20 июля 2018 12:28 554
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с заместителем главного исполнительного секретаря компании Bouygues Travaux Publics Марком Адлером. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Заместитель главного исполнительного секретаря одной из крупнейших французских компаний, действующих в Азербайджане, Bouygues Travaux Publics, отметил, что представляемая им компания проявляет интерес к работе в Азербайджане в сферах транспорта, строительства, строительства метро.
Президент Ильхам Алиев высоко оценил это и выразил уверенность в дальнейшем продолжении сотрудничества.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Июл. 14:09 12 591
-
19 Июл. 16:21 12 376
-
19 Июл. 16:29 6 462
-
19 Июл. 16:39 6 189
-
19 Июл. 20:24 5 719