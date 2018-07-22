В Армении признали бессилие новых властей

Армения тщетно пытается демонстрировать всему миру, что победа "бархатной революции" радикально изменила воровскую суть власти, сделала страну поистине демократической, что теперь она готова двигаться вперед "в светлое будущее". Однако, по прошествии месяцев со дня государственного переворота в Ереване, эксперты, как в самой стране, так и за ее пределами, в растерянности, так как вопреки всеобщим ожиданиям новый премьер Никол Пашинян все еще не представил экономическую программу с помощью которой намеревался бы вести страну к прогрессу и развитию.

Пашинян много и красочно разглагольствует (в точности, как прежние лидеры Армении) о демократических реформах, борьбе с коррупцией, масштабных инвестициях, развитии туризма и прочих составляющих будущего экономического бума, который, по его мнению, предстоит пережить стране. Однако, пока что может представить лишь свою нетрадиционную модель пополнения бюджета по марксистскому принципу "экспроприация экспроприаторов", или попросту, "грабь грабителей". Кампания по борьбе с коррупцией пока не достигла масштабов, сравнимых с "большим террором" в молодой большевистской России, однако по данным СМИ, сегодня целенаправленно преследуются крупные чиновники, бизнесмены и финансовые воротилы, тесно связанные с прежним режимом.

"Я считаю, что мы довольно эффективно боремся с коррупцией в стране. Когда один европейский чиновник сказал, что в рамках одной программы они готовы выделить сумму Армении, я в ответ назвал имя известного коррупционера и сказал: "если хорошенько его потрясем, то из его карманов эта сумма выпадет", - рассказал глава правительства после саммита НАТО в Брюсселе.

Собственно, этими словами Пашинян расставил все точки над i. Стало предельно ясно, что новая власть намерена, что называется, "доить" богатеев, за неимением у нее конкретных экономических планов. Наблюдатели отмечают, что кампания эта носит избирательный характер и по сути является инструментом передела власти и собственности. Иными словами, в продолжение этого тренда, освободившиеся ниши займут другие люди, которые наверняка не будут чужими для новой власти. Параллельно, отмечается, что притесняется и российский бизнес, чего раньше в Армении никогда не наблюдалось.

Состоятельные люди переполошились не на шутку. Ведь, как ни парадоксально, но при старой целиком и полностью коррумпированной власти все было ясно и стабильно. Любой, кто сумел вписаться в систему, мог быть уверен, что его бизнесу ничего кроме преференций не грозит, а накопления неприкосновенны. Преследование новой властью толстосумов вмиг сломало этот шаблон и посеяло панику среди крупных предпринимателей и владельцев больших состояний.

Центробанк наличие проблемы отрицает "Экстраординарного, целенаправленного и крупного оттока капитала из страны не было. Конечно, из банков раньше срока забирали вклады. Речь идет не о сотнях миллионов драмов, а о десятках миллионов. Большая часть этих средств с 10-го мая уже начала возвращаться в банки", - сказал председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, сообщает агентство "АРКА".

Однако, главный банкир Армении и сам признается, что эти данные относятся лишь к мелким вкладам. "Крупные вкладчики имеют другие отношения с банком, они по-другому анализируют информацию и ситуацию", - отметил он.

Между тем, армянские эксперты уже многие годы с беспокойством отмечают, что крупные компании и холдинги, как правило, регулярно выводят из страны немалые вырученные средства. Главным образом деньги переводят в Россию и США, однако даже соседняя Грузия, несмотря на плачевное состояние экономики, кажется более привлекательной и стабильной, нежели Армения.

Newsarmenia.am цитирует руководителя аналитического центра "Альтернатива", доктора экономических наук Татула Манасеряна, по словам которого, ежегодный отток капитала из Армении в Грузию только в сфере туризма составляет около $300 млн. При этом он отмечает, что отток финансовых ресурсов невозможно проследить в полной мере, поскольку не все инвестиции осуществляются посредством банков, и, предположительно, ежегодный отток капитала в Грузию в действительности составляет намного большую сумму.

Победа "бархатной революции и наезды правоохранителей на владельцев крупных капиталов превратили тенденцию вывода денег в паническое бегство капиталов. Однако следует учитывать тот факт, что истинные масштабы "теневых" денег, регулярно утекающих из Армении, неизвестны никому. Те десятки миллионов долларов ежемесячно, о которых говорит официальная статистика, представляют собой лишь "верхушку айсберга". Мировая практика показывает, что "грязные" деньги, как правило, транспортируются наличными, или же переводятся посредством подпольных банков, где транзакции проводятся в обход официальных банковских систем, а данные клиента никогда не регистрируются.

Собственно, переполох в бизнес-среде начался уже в конце апреля, когда страна узнала о победе революции. В то время многие армянские СМИ сообщали о резком увеличении потока капитала, выводимого из страны.

По данным газеты "Грапарак", различные бизнесмены, лица, имеющие инвестиционные программы в эти дни или заморозили финансирование инвестиционных проектов, или быстро реструктуризируют, чтобы продать имущество и бизнес и вывезти из страны свой капитал. Они боятся, что эта нестабильная ситуация может продолжаться долго и новые власти могут экспроприировать, лишить имущества и раскулачить их, или просто помешать реализации их программ.

"К примеру, по нашим сведения, президент компании "Авилон", которая приобрела 75% завода "Артфуд", проживающий в России Камо Авагумян собирался инвестировать в Армению 100 млн. долларов и в этом направлении велись переговоры. Однако, как только началась революция, он позвонил своим представителям и приостановил переговоры", - сообщило в конце прошлого месяца издание. Эта тенденция продолжается и в наши дни. Как сообщает 1in.am, есть информация о том, что депутат НС Ашот Арсенян намерен продать завод минеральных вод "Джермук". Причем, есть покупатели в лице одной из известных российских финансовых групп. Владелец сети супермаркетов "Ереван Сити" Самвел Алексанян ведет переговоры с российской сетью "Магнит". С арабскими покупателями ведет переговоры также владелец сети супермаркетов "САС" Артак Саргсян.

Судя по всему, Пашинян полный профан не только в элементарной экономике, но и в житейской психологии. По всем канонам, было бы правильно вначале учесть все риски, подготовить почву и лишь затем дать старт своим радикальным мерам. Ни для кого не секрет, что по сей день львиная доля экономики Армении зиждется на коррупционных схемах, диктующих зачастую совершенно иные механизмы и инструменты, нежели в странах с "конвенциональной" экономикой. Становым хребтом ее, естественно, является крупный бизнес, который сегодня спешно покидает страну.

Однако, новая власть насолила не только магнатам и воротилам. К примеру, ее попытка тотально задокументировать товарооборот в результате нанесла удар по малому и среднему бизнесу. По данным 1in.am, представители этой категории предпринимателей говорят, что в результате документации их налоговая нагрузка увеличилась, а оборот остался прежним. Многие задумываются о целесообразности сохранения бизнеса. Дело в том, что полный учет товарооборота и соответственное налогообложение были бы оправданы, в случае нормализации закупочных цен путем. к примеру, ликвидации монополий, регулирующих ценообразование изначально с коррупционными составляющими. Однако этого не произошло, что, безусловно, негативно сказалось на доходах мелких бизнесменов и, соответственно, не прибавило популярности новой власти в предпринимательской среде.

Собственно, зачистка среди владельцев крупных состояний, в большинстве своем приближенных прежней власти, однозначно подрывает пусть порочную, но единственно рабочую экономическую систему. Понятно, что искоренять коррупцию не только можно, но и должно, однако взамен необходима другая система, которая могла бы поэтапно заменить уничтожаемую, с тем, чтобы экономическая жизнь страны могла продолжаться.

С другой стороны, нарушив неписаный кодекс экономических отношений, премьер Пашинян, как говорится, начал рубить тот сук, на котором сам же и сидит. По сути, его необдуманные действия, не только вынудили богатеев спешно выводить капиталы, но и всерьез напугали потенциальных инвесторов, заставив их в лучшем случае, занять выжидательную позицию.

Р.Рахибоглу