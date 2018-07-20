Еще один олигарх сбежал из Армении
Около месяца назад в прессе и соцсетях распространилась информация о том, что после нашумевших разоблачений Службы национальной безопасности, бывший губернатор Сюникского марза Сурик Хачатрян покинул страну вместе со своими сыновьями. Отмечалось, что он отбыл во французский город Лион, где когда-то учился один из его сыновей, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".
Один из родственников бывшего губернатора Сюникска в беседе с нами подтвердил факт того, что Хачатрян вместе с сыновьями уехал за рубеж. По его словам, у Сурика проблемы со здоровьем, надо было обследоваться.
Есть сведения о том, что Сурик Хачатрян просто решил застраховаться и покинуть Армению, чтобы не оказаться в центре внимания правоохранителей, поскольку у него есть серьезные опасения по поводу того, что он может оказаться за решеткой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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